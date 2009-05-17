DP'de zafer Cindoruk'un oldu

'Bize düşen kararı kabul etmektir'

Hüsamettin Cindoruk kimdir?

Cindoruk, 2. tur oylamada 559 oyla genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada "Geçmiş siyasi hayatım kurşun geçirmez bir yelekti. Onu kimse delemez. Yaşımla ilgili tartışmalar varken genel başkan seçilmemi, kırat geleneğinin bir başarısı olarak değerlendiriyorum. Ümitsiz kalmış bütün siyasi kimlikleri birleştirmeye çalışacağız. Merkez sağın toparlanacağı adres olacağız. Yeni bir siyasete eski bir politikacıyla başlıyoruz. Hayattan, siyasetten aldığım dersler var. Bunların hepsini DP’de kullanacağız" dedi.Süleyman Soylu ise ikinci turda çekildiğini açıkladıktan hemen sonra, DP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin kararını verdiğini belirterek, "Bize düşen bu kararı kabul etmektir" dedi.Soylu, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, bugün Türk siyasi tarihinin güzel günlerinden biri yaşandığını ifade etti."Büyük kongre kararını vermiştir. Bize düşen bu kararı kabul etmektir" diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"16 aydır bu siyasi hareketi büyük bir onurla, Türkiye'nin her tarafında bir tek yanlış yapmadan taşıdık. Benimle mücadele eden bu partinin bir tek tuğlasını ayağa kaldıran herkese minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.Kırat, asil bir misyondur. Sırat-ı müstakimi bulacaktı. Tarih önünde de vicdanım olarak da hiçbir sorumluluğun sahibi değilim. Düşündüklerimi, inandıklarımı, misyon ve gelecek için gördüklerimi hem kamuoyuyla hem delegelerle paylaştık. Karar sizindir, kararınızın ülkemiz, milletimiz ve partimizin için hayırlı olmasını diliyorum. Birinci turda adaylıktan çekilmeyi düşündük ama yetiştiremedik. Bu turda adaylıktan çekiliyoruz. Allah'a emanet olun."DP’liler sabahın erken saatlerinde itibaren Kongrenin yapılacağı salonu doldurdu. Kongre salonunun girişi genel başkan adaylarının posterleriyle süslenirken, kongre salonunda da Demokrat Parti’nin tüm başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı afiş dikkat çekti. Demokrat Partili delege ve partililer kongre salonuna güvenlik güçlerince üstleri aranarak alındı. DP’lilerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede, delege ve partililere DP kaşkolleri dağıtıldı.DP’nin 5’nci Olağanüstü Büyük Kongresi Hüsamettin Cindoruk, Mehmet Ali Bayar ve Süleyman Soylu’nun genel başkanlık yarışına sahne oldu. Bin 112 delege genel başkanın yanı sıra 50 üyeli genel idare kurulu, 70 üyeli merkez karar kurulu ve 21 üyeli yüksek haysiyet divanının üyelerini de belirleyecek.Kongerede DP delegeleri, merkez sağı birleştirme iddiasıyla yıllar sonra siyasete dönen ve Demirel’in desteklediği Cindoruk, istifa kararından çark eden Genel Başkan Süleyman Soylu ile “7 yıldır DP’de aktif olarak çalışan tek aday” olduğunu söyleyen Mehmet Ali Bayar arasında tercih yaptı.Bir anlamda Demirel ve Çiller’in çekişmesine de sahne olan kongrede 1112 delege, 50 üyeli genel idare kurulu, 70 üyeli merkez karar kurulu ve 21 üyeli yüksek haysiyet divanının üyeleri de belirlenecek.1933 yılında İzmir'de doğan Cindoruk, Ankara'da Çankaya ilkokulunu, Atatürk Lisesini ve 1954'te Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi.1955 yılından itibaren avukatlık yapan Cindoruk, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Demokratik Parti, Büyük Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi'nde il başkanlığı, kuruculuk ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.Cindoruk, 14 Mayıs 1985 tarihinde Büyük Kongre'de Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanlığına seçildi. Genel Başkanlığı siyasi yasağı biten Süleyman Demirel'e bırakan Cindoruk, 1991'de TBMM başkanı seçildi ve iki yıl bu görevi sürdürdü.Daha sonra DYP'den ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu.Partisi, Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. hükümette koalisyon ortağı oldu.18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimde Meclis dışında kaldı ve DTP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti.