DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Ticaret Bakanı anlaşılan çok tecrübesiz, kökten AKP’li olsaydı bu işlerin hem büyüklüğünü hem de usulünü ayarlardı!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan sattığı iddiaları üzerine değerlendirmede bulundu. Uysal, "Ticaret Bakanı anlaşılan çok tecrübesiz! Kökten AKP’li olsaydı bu işlerin hem büyüklüğünü hem de usulünü ayarlardı!" dedi.

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre DP Genel Başkanı Uysal, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede AKP iktidarı döneminde yolsuzluk ve usulsüzlüğün sistematik hale geldiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait şirketin Ticaret Bakanlığı’na dezenfektan sattığı iddialarını hatırlatan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanı anlaşılan çok tecrübesiz! Kökten AKP’li olsaydı bu işlerin hem büyüklüğünü hem de usulünü ayarlardı! Büyük mütefekkir-müçtehid :) Egemen Bağış gibi ucuza gitmiş! Patron kızmıştır; ‘büyükleri dururken niçin bu kadar küçük işlere düşüyorlar ve ifşa AKP iktidarında YOLSUZLUK/USULSÜZLÜK sistematik hale gelmiştir oluyorlar’ diye! Türkiye için ‘Milli Güvenlik’ kavramı sadece terör ve dış tehditleri kapsamıyor! Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde tanımlanan Bölücü Etnik Terör/PKK, FETÖ gibi unsurlarla birlikte ‘YOLSUZLUK’ meselesini de ulusal güvenliği tehdit unsuru olarak tanımlamalı!Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar, AKP iktidarında YOLSUZLUK/USULSÜZLÜK sistematik hale gelmiştir.!"

“Dini referanslarla yağmayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar”

"Adeta AKP, bir siyasi parti görünümünde yukarıdan aşağıya sistematik bir şekilde kamu varlık ve kaynaklarının yağmalanması noktasında bir organizasyona dönüşmüştür!" diyen Uysal, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Merkezi idareden yerel yönetimlere kadar, AKP’de makamlar adeta mültezim usulü, alternatif ne kadar kayıt dışı vergi toplanacağı ölçüsü üzerinden dağıtılmakta ve tayin edilmektedir. AKP, ‘Devleti ele geçirme’ saikiyle bu yağmayı meşrulaştırmak için dini referansları seferber ederek ‘hak’ noktasına taşımıştır. Hristiyan bir ülkede yaşansa asgarisinde istifa etmek zorunda kalır ve soruşturma açılırdı!. Ticaret Bakanı hanımefendinin, eğer doğruysa, bu davranışı AKP zihniyeti ölçülerinde ‘devede kulak’ bile değildir! Diğer taraftan Hristiyan bir ülkede yaşansa asgarisinde istifa etmek zorunda kalır ve soruşturma açılır!"

"5 lira katkı payını dert edenler, Ankapark'ta 750 milyon doları dert etmiyor"

Yolsuzluk konusunda toplumun değer yargılarını yeniden anlamlandırması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Vatandaşlarımız, 5 TL katkı payı istenince dert ederken sadece Melih Gökçek ANKAPARK’ta 750 milyon Doları hiç etmiş ama bunu dert edinmemektedir. Türk milleti olarak ‘Bal tutan parmağını yalar’ benzeri zihnimizde yolsuzluk ve usulsüzlüğü sıradanlaştıran deyimlerden başlayarak yeni bir zihni tutum geliştirmek mecburiyetindeyiz! Aksi takdirde sadece bugünü değil gelecek nesillerin imkanlarını da bugünden tüketmiş oluruz" ifadelerini kullandı.



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