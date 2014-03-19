Doymamış yağlar kalp hastalıkları riskini azaltıyor mu?

İngiltere Kalp Vakfı, tereyağı yerine ayçiçek yağı yemenin kalp hastalıkları riskini azalttığına dair kanıt bulunmadığını açıkladı.

Vakıf araştırmacıları, 600 bin kişiyi kapsayan 72 araştırmayı incelediklerinde, yenen yağ türünü değiştirerek "kötü" olarak bilinen doymuş yağlar yerine "iyi" olarak tanımlanan doymamış yağ içeren diyete geçmenin, kalp hastalıkları riskini azalttığına dair bir veriye rastlamadıklarını belirtti.

BBC Türke'de yer alan habere göre uzmanlar, bu sonucun yağlı peynir, kek ve benzeri yiyecekleri yemekte sorun olmadığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Fazla miktarda doymuş yağ içeren gıdalar, kandaki kolestrol oranının yükselmesine, kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olabiliyor.

oranının yükselmesine, kalp ve damar hastalıkları riskinin artmasına neden olabiliyor.

Tereyağı, kaymak, peynir, bisküvi, salam, sosis, yağlı et gibi yiyecekler doymuş yağ içeriyor.

Erkeklerin günde 30 gram, kadınların ise 20 gramdan fazla doymuş yağ tüketmemesi gerekiyor; ancak günümüzdeki beslenme alışkanlıkları nedeniyle bu sınır çoğunlukla aşılıyor.

Beslenmede zeytinyağı ve ayçiçek yağı gibi doymamış yağlara daha fazla yer verilmesi için uzun süredir kampanyalar yürütülüyordu.

Fakat Cambridge Üniversitesi'ne bağlı araştırmacıların Annals of Internal Medicine adlı yayında yayımladığı araştırmada bu kanıyı destekleyecek herhangi bir veri bulunamadığı belirtiliyor.

Diyette ya da kanda ölçülen toplam doymuş yağ oranı ile incelenen 72 araştırmada kalp ve damar hastalıkları riski arasında bir bağlantı kurulamadığı, doymamış yağ tüketiminin ise bu riske karşı koruyucu işlev görmediği ifade ediliyor.

Uzmanlar, hazır gıdalarda kullanılan trans yağ ve margarinlerin kalp hastalıkları riskini arttırdığını ve bunlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca rafine karbonhidratlarla, şeker ve tuzun kalp ve damar sağlığı açısından tehlike oluşturmaya devam ettiği vurgulanıyor.

İngiltere Kalp Vakfı, bu araştırma sonuçlarının, fazla yağ tüketmenin kalbe zararlı olduğu gerçeğini değiştirmediğini açıkladı.

Vakfın tıp sorumlusu Prof. Jeremy Pearson, bu araştırmanın, doymuş yağ yerine doymamış yağ tüketmenin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığına dair kanıt bulamadığını ifade etti.

Pearson, sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolunun, sigaradan uzak durmak, spor yapmak, diyette şeker ve tuzu azaltıp sebze ve meyveyi artırmaktan geçtiğini vurguladı.