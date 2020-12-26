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Doya Doya Moda'da ayrılık: Kemal Doğulu gözyaşları içinde veda etti!

26 Aralık 2020 16:02

TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda programının jürilerinden Kemal Doğulu, gözyaşları içinde yarışmaya veda etti. Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yeni bir programa başlayacak.

TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda programının jürilerinden Kemal Doğulu, yarışmaya veda etti.

Kemal Doğulu yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşadı. Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de kendisine özel program yapacağını söyledi.

Kemal Doğulu'nun vedası sırasında diğer jüri üyeleri Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez de duygusal anlar yaşarken yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

Kemal Doğulu "Hepinizi çok seviyorum. İyi ki burada oldum" diye veda etti.

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