Down sendromlu rapçi Eren Karalı'dan Ceza'ya düet teklifi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki down sendromlu Eren Karalı, şarkı sözleri kaleme alarak Türkçe rap şarkıları seslendiriyor. Çocukluğundan bu yana müziğe tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Karalı’nın en sevdiği şarkıcılar Ceza ve İsmail YK. “Aşk acılarını anlattığım şarkılar yazıyorum” diyen Eren Karalı’nın en büyük hayali ise Ceza ile birlikte düet yapabilmek.

Gazete duvaR'dan Serkan Alan'ın haberine göre Gebze Belediyesi’nde üç yıldan bu yana danışman olarak çalışan Eren Karalı bugüne kadar birçok etkinlikte rap söyledi. Karalı’nın dinleyicileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da yer aldı.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun desteğiyle Türkiye’nin farklı yerlerinde şarkılarını söyleyen Karalı’nın en büyük hayali ise Ceza ile aynı sahneyi paylaşarak Ceza’nın “Fark var” şarkısını birlikte seslendirmek.

Eren Karalı, Ceza’yla düet yapma isteğini şu sözlerle anlattı:

“Kendim, bu yola baş koydum, şarkı yazmaya devam ediyorum. Ceza’yla düet yapmak istiyorum ama hâlâ yapamadım. Ben arabesk rapçiyim. Sözlerimi de kendim yazıyorum. Aşk acısı çekenlere şarkılarımı yazıyorum. İnsanlara Eren Karalı’yı tanıtmak istiyorum. Ceza bana yardım ederse onunla “Fark Var” şarkısını söylemek istiyorum. Engelsiz insanlar bir araya gelse ne güzel olur.”