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Yaşam

Down sendromlu öğrenciyi döven eğitmen gözaltında

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İsmail E.'yi döven öğretmen Fatih K., polis tarafından gözaltına alındı

04 Ekim 2013 00:06

 

Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde down sendromlu 29 yaşındaki İsmail E.yi, tekme tokat dövüp yerde sürükleyen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibinin öğretmen olan eşi Fatih K., polis tarafından gözaltına alındı.

Dayak olayını ortaya çıkaran öğretmen Evren Erbaş ise, rehabilitasyon merkezinden istifa edeceğini açıkladı.

Olay Beyşehir'deki Bir İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, geçen 13 Eylül'de meydana geldi. Merkezde görevli zihinsel engelliler öğretmeni Evren Erbaş, merkezin sahibi Şifa H.K.'nin Seydişehir'daki bir ortaokulda görevli zihinsel engelliler öğretmeni eşi Fatih K.'nin, belirlenemeyen nedenle öğrencilerden İsmail E.'yi, dövdüğünü duydu. Ardından olay anının yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarıyla birlikte geçen salı günü Beyşehir cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu.

 

Dayakçı öğretmen gözaltına alındı

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İsmail E.'yi döven öğretmen Fatih K., bugün polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında rehabilitasyon merkezinde görevli 14 kişiden 8'nin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

 

Olaylı ortaya çıkarken öğretmen istifa edecek

 

6 yıldır rehabilitasyon merkezinde çalıştığını belirten Evren Erbaş, olay günü okulda olmadığını ve bir kaç gün sonra öğretmen arkadaşı M.A.G.'den duyduğunu söyledi. Olay anını güvenlik kamera kayıtlarından incelediğinde şoke olduğunu ifade eden Erbaş, 'Arkadaşım işten çıkarılma korkusuyla bu süre içerisinde susmuş. Bir gece ağlayarak durumu bana anlattı. Daha sonra ben kendi imkanlarımla olayı araştırmaya başladım. Güvenlik kamera kayıtlarına ulaştım. Görüntüleri izleyince şoke oldum. Ardından da bazı öğrenci velileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan şube müdürümüzü olaydan haberdar ettim' diye konuştu.

İşten atılma riskine rağmen Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunduğunu belirten Erbaş, 2 gündür raporlu olduğunu, rehabilitasyon merkezine gitmediğini, bugün avukatı aracılığıyla istifa dilekçesini göndereceğini söyledi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da konunun araştırılması için 2 müfettiş görevlendirildiği belirtildi.

 

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