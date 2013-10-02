Down sendromlu öğernciye rehabilitasyon merkezinde şiddet!

Konya'nın Beyşehir İlçesi'nde down sendromlu 29 yaşındaki İsmail E., daha iyi eğitim görmesi için gönderildiği özel rehabilitasyon merkezinin sahibinin öğretmen eşi tarafından şiddete uğradı. Zihinsel engelli hastanın darp edilip yerde sürüklenmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Merkezdeki bir öğretmenin suç duyurusunda bulunması üzerine hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hem de Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Halil Uslu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Beyşehir'de faaliyet gösteren Bir İnci Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 13 Eylül günü meydana geldiği belirtilen olay, aynı merkezde görev yapan zihinsel engelliler öğretmeni Evren Erbaş'ın, savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Rehabilitasyon merkezinde görev yapan bir öğretmen arkadaşından, burada özel eğitim gören down sendromlu 29 yaşındaki İsmail E.'yi. merkezin sahibi Şifa H. K.'nın eşi olan ve Seydişehir'deki ortaokulda görev yapan Fatih K.'nın dövdüğünü öğrenen Evren Erbaş, araştırma yaptı.

Erbaş, kendisi de zihinsel engelliler öğretmeni olan Fatih K.'nın, eşinin sahibi olduğu merkezde eğitim gören İsmail E.'yi yumruklayıp yerde sürüklediği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Ardından da bu görüntülerle birlikte, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, rehabilitasyon merkezi sahibinin eşi Fatih K. sınıftan çıkardığı down sendromlu İsmail E.'yi koridorda dövüyor. Fatih K., duvara itekleyip yumrukladığı İsmail E. yere düşünce sürüklemeye başlıyor. İsmail E.'yi güvenlik kamerası açışından çıkartan Fatih K., iddiaya göre burada da tekme ve yumrukla kıyasıya dövüyor.

İnsanlık dışı

Savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, rehabilitasyon merkezindeki bu olayın insanlık dışı olduğunu söyleyen öğretmen Evren Erbaş, olayı diğer öğrenci velileriyle de paylaştığını söyledi.

Evren Erbaş, "Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması için suç duyurusunda bulundum. Yaşanan bu olumsuz olayı diğer öğrenci velileriyle de paylaştım. Şu an için halen bu okulda görevliyim. Ancak, olaydan sonra rapor aldım. Raporumun sona ermesinin ardından da istifa edeceğim' dedi.

Aile davacı olacak

Down sendromlu İsmail E.'nin eğitim gördüğü merkezde dayağa maruz kaldığını öğrenen ağabeyi Mustafa E. de dayak görüntülerini görünce şoke olduğunu söyledi.

Kendisinin de olayın takipçisi olup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa suç duyurularında bulunacağını anlatan Mustafa E., "Kardeşimin daha iyi eğitim alması için gönderdiğimiz okulda, bu tür bir olayın yaşanması bizi üzdü. Biz burada eğitim görsün diye gönderdik. Ancak dayak atıyorlarmış. Yetkililerin bir an önce bu olaya el atmasını talep ediyoruz. Biz de aile olarak okul sahibi ve kardeşimi döven Fatih K.'dan davacı olacağız' dedi.

Beyşehir Milli Eğitim Müdürü Hasan Taşdelen de olayın kendilerine intikal ettiğini ve hemen soruşturma başlattıklarını söylemekle yetindi.