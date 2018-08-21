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Yaşam

Down sendromlu model, uluslararası güzellik yarışmasını kazandı

İngiliz model Kate Grant, gelecek yıl yapılacak yarışmanın jüri heyeti içinde de yer alacak

21 Ağustos 2018 01:09

İngiliz model Kate Grant, uluslararası güzellik yarışmasını kazanmayı başaran ilk down sendromlu kadın oldu.
Daily Mail'in haberine göre 19 yaşındaki Grant, Ultimate Beauty of The World güzellik yarışmasını kazandı.

İlkesi katılımcıların çeşitliliği olan yarışmaya kilo, yaş ve medeni duruma bakılmaksızın tüm kadınlar katılabiliyor. Yarışma, 3 yaş grubu olarak gerçekleştiriliyor: çocuklar, ergenler ve 20 yaş üstü.

Kuzey İrlanda'nın Portadown kentinde düzenlenen yarışmaya, dünya genelinde 40 kadın katıldı.

​Yarışmanın birincisine, organizatörlerin düzenlediği fotoğraf çekimlerine ve çeşitli etkinliklere yıl boyunca katılma hakkı verildi. Ayrıca Grant, gelecek yıl yapılacak yarışmanın jüri heyeti içinde de yer alacak.

Kate'in annesi, kızının 13 yaşından beri modellik kariyeri hayalini kurduğunu söyledi.

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