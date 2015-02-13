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Yaşam

Down sendromlu ilk model podyumda!

American Horror Story’den tanıdığımız Jamie Brewer, podyumun ilk Down sendromlu modeli oldu

13 Şubat 2015 21:23

Güzellik algısıyla bize dayatılan mükemmellik algısının çarpıştığı günlerde yaşıyoruz. Güzel olmak için, insanların size hayran olması için muazzam vücut ölçülerine sahip olmanız, en harika saç ve makyaj kombinasyonu içinde raks ediyor olmanız gerekiyor. Bu algıyı yıkan bir isimle karşınızdayız; Jamie Brewer.

playtusu.com'da yer alan habere göre, New York Moda Haftası’nda podyuma çıkan Jamie Brewer, bir ilki gerçekleştirdi. Carrie Hammer’in tasarımlarından birini giyen Brewer, tasarımcının Role Models Not Runway Models projesine destek olmak için podyumdaydı.

Jamie Brewer New York Moda Haftası’nda yer almasıyla ilgili olarak; “İnsanların ben yapabiliyorsam, onların da yapabileceğini düşünmesini istiyorum” dedi.

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