Dövüştürülen bir pitbull, İstanbul'da bir çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi

Dövüştürülen bir pitbull, İstanbul Fatih’teki bir çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile ‘Pitbull, Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully’ ırk köpekleri üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi. Bu ırklara sahip olanların köpekleri 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt altına aldırmaları ve kısırlaştırmaları şart koşuldu. Bunun üzerine birçok köpek ormana ya da yol kenarlarına terk edildi.

Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, pitbull cinsi bir köpek de Fatih’in Vefa semtinde bir çöp konteynerine halatla bağlanarak ölüme terk edildi. Dövüştürüldüğü için yüzünde yaralar olan köpek günlerce aç ve susuz yardım bekledi. Köpek, halsizlikten baygınlık geçirdiği sırada haber için mahalleye giden Hürriyet muhabirleri tarafından bulundu.

Köpeğe su ve Yemek veren muhabirler daha sonra da Fatih Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi. Yedikule Hayvan Barınağı’na götürülen pitbull’a ‘Vefa’ adı verildi.