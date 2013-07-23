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Kültür-Sanat

Dövüş Kulübü'nün devamı geliyor

Chuck Palahniuk, yeraltı edebiyatında kült olan kitabı 'Dövüş Kulübü'nün devamını müjdeledi

23 Temmuz 2013 14:06

Yazar Chuck Palahniuk, yeraltı edebiyatında kült olan kitabı ‘Dövüş Kulübü’nün devamını müjdeledi.

İlk kez yayımlandığı 1996′dan beri bir yeraltı klasiği olarak anılan Dövüş Kulübü, yeni bin yılın eşiğinde geçen bir anti-ütopya öyküsünü anlatıyor: yaşadığı hayattan nefret eden, ölüm düşüncesini saplantı haline getirmiş, insani yakınlığı kanser dayanışma gruplarında arayan genç bir adam.

Palahniuk, hikayenin, başkahramanlardan Tyler Durden üzerinden ilerleyecek bir çizgi romanla devam edeceğini açıkladı.

Roman, 1999 yılında, aynı adla ve David Fincher’ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştı. Filmde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter mükemmel oyunculuklarıyla romana yakışır bir performans sergilemişlerdi.

Dövüş Kulübü ABD’de 37.milyon 30 bin 102 dolar, uluslararası olarak 63 milyon 823 bin 651 dolar hasılat yaptı. 2000 yılında film, en iyi ses efektleri dalında Akademi Ödülleri’ne aday gösterildi ve 2001′de en iyi film müziği dalında Brit Ödülü aldı.

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