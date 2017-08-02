T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dövmelerini sildirmek için gittiler, ikinci derecede yandılar

İki arkadaş, klinikten ödedikleri 2 bin lirayı geri istedi

02 Ağustos 2017 16:49

İstanbul’da iki bankacı dövmelerini sildirmek için bir kliniğe gitti. Vücutlarında ikinci derece yanıklar oluşan iki arkadaş klinik ve doktora 20’şer bin liralık manevi, toplam 14 bin liralık da maddi tazminat davası açtı.

Habertürk gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul'da bankacı iki arkadaş Ceylan K. (34) ile Derya Ç. (35), 2 yıl önce yaptırdıkları dövmelerini sildirmek için internetten buldukları bir kliniğe başvurdu.

Kliniğin Ataşehir şubesinde görevli Dr. Hüseyin T., Ceylan K.’nın iki omuzunda, Derya Ç.’nin de sol kolundaki dövmeye “picosure lazer” adlı makine ile silme işlemi yaptı. Ancak yanık izleri geçmeyen ve başka hastaneye giden iki arkadaşa ikinci derece yanık teşhisi konuldu. İki arkadaş, klinikten ödedikleri 2 bin lirayı geri istedi. 

E-mail atarak geri dönen klinik yetkilileri, bankacılara gönderdikleri ihtarnamede, kötü niyetli olduklarını, dövme silme işlemi uygulamadan önce yapılacak işlemlerin anlatıldığını ve ikinci derece yanık olmasının mümkün olduğunu söylediklerini öne sürdü. 

Klinik, kızların yaşadıklarını bir yerde anlatması ve paylaşması durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirtti. İki bankacı İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne avukatları Fulya İnce aracılığıyla başvurarak klinik ve doktor Hüseyin T.’ye 20’şer bin lira manevi tazminat davası açtı. Ceylan K. 8 bin, Derya Ç. de 6 bin lira maddi tazminat talep etti.

Yanık izlerinin görünmemesini isteyen Ceylan K. ile Derya Ç., doktor görüşü de alarak yeniden aynı bölgelere dövme yaptırdı.

Haberin tamamını okumak için tıklayın:

ETİKETLER

dövmesildirmeameliyatyandıiki arkadaşyandışikayetçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24