Dövme yaptırmadan önce bir kez daha düşünün: Sildirmek acılı ve pahalı

Dövme yaptıranları, fikirleri değişince hem maddi hem manevi açıdan zor bir dönem bekliyor. Çünkü dövmeyi sildirmek, yaptırmaktan çok daha pahalı ve ‘acılı’ bir süreç. Büyük çoğunluğu yaz gelmeden yaptırılan dövmeler için şimdi sildirme zamanı. Sildirme nedeni kişiden kişiye değişiyor. Kimi dövmeyle yazdırdığı sevgili, nişanlı veya eşinin adını ayrılınca sildiriyor. Kimi daha birkaç ay önce kendini çok iyi anlattığını düşündüğü dövmeden bu kez nefret ettiği için yok etmeye çalışıyor. Kimi de polis, asker ya da hostes olmak için girdiği sınavdan önce ‘sorunu’ halletmeye bakıyor.

Ameliyatla aldıranlar var

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, dövmenin geri dönüşsüz bir işlem olduğunu, tamamen kurtulma şansının olamayabileceğini belirten estetik plastik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, “Küçük dövmeler için en eski ve basit kurtulma yöntemi dövmeli alanın kesilip alınması. Ama bu işlemden de geriye bu kez ameliyat izi kalıyor. Yine de butakasa razı olanlar çıkıyor” diyor.

Dövme silmede daha yaygın kullanılan yöntemse lazer. Farklı dalga boylarındaki lazerlerle dövmenin boyası parçalanıyor. Parçalanan boyalar da vücuttan emilerek atılıyor. Bunun için dövmenin büyüklüğünü, derinliği ve rengine göre tek seans da yetebiliyor, 10-12 seansa kadar da uzayabiliyor. Prof. Dr. Yavuzer, “Boyanın çok derine yerleştirilmesi, dövmeye özel boyaların kullanılmaması silmeyi çok zorlaştırıyor. Amatör yapılan dövmeleri silmek çok uğraştırıyor” diyor.

Eski dövme daha iyi siliniyor

Türk Dermatoloji Derneği Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Zehra Aşiran Serdar, dövmesini beğenmeyip ikinci gün dahi sildirmeye gelenler olduğunu söylüyor. Siyah dövmelerde daha iyi sonuç aldıklarını belirten Doç. Dr. Serdar, mavi, yeşil ve sarı dövmelerin çok zor çıkarıldığını anlatıyor: “Lazer uygulandıktan sonra bölgenin güneş görmemesi gerekiyor. Kapatamayacaklara bu nedenle yazın silme yapmayı tercih etmiyoruz.”

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı Dr. Devrim Gürsoy, dövme silen lazer uygulamalarına bir başka tip olan fraksiyonel lazerlerin (cilt yenileme vs. de kullanılan) eklenmesiyle daha iyi sonuç alınabileceğini söyledi. İki lazerle derindeki her renk boyaya ulaşabildiklerini anlatan Dr. Gürsoy, “30-60 arayla yapılan, 4 ile 10 seansta dövme yapılan bölge yanındaki komşu bölgeyle aynı şekilde yenileniyor. Silinen dövmenin olduğu bölgede herhangi bir iz de kalmıyor” dedi. Dr. Gürsoy ayrıca sildirmek için hijyenik koşulların sağlandığı ve alanında uzman kişilerin bulunduğu merkezlere girilmesi gerektiğini hatırlattı.