'Dövmeyi tamamen silecek bir teknoloji henüz bulunmadı'

Dövmeyi büyük bir hevesle yaptırıp daha sonra sildirmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak sildirme işlemi o kadar da kolay değil. Uzmanlar dövmeyi tamamen silecek bir teknolojinin henüz bulunmadığını vurguluyor. Ayrıca bu işlem oldukça pahalı ve zahmetli. En düşük ücretli bir dövme 250 liraya mal olurken, sildirmek yaklaşık 10 bin lirayı bulabiliyor.

Hürriyet’ten Mesude Erşan imzalı habere göre; istenmeyen dövmeyi sildirmek, yaptırmaktan daha pahalıya mal oluyor. Üstelik, Kozmetik Dermatoloji Akademisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Zekai Kutlubay, dövmeyi tamamen silecek teknolojinin henüz bulunamadığını söylüyor. Bilhassa cildin derin tabakalarına inen renkli dövmelerde sıkıntı yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Kutlubay, şu bilgileri veriyor:

“Tek seansta yapılan dövmeyi sildirmek için 8-16 seans gerekebiliyor. Dövme deriyi travmatize eden bir işlem. Yan etkileri olabiliyor. Boyanın cinsine bağlı olarak iltihap, enfeksiyon, mantar gelişebiliyor. Yatkınlığı bulunanlarda sedef, vitiligo, siğil gibi hastalıklar da ortaya çıkabiliyor. Henüz kanıtlanmamış olsa bile literatürde kansere yol açtığı yönünde bildirimler de var.”

Yaptırmak: 250 liradan başlıyor. Fiyat resmin, motifin büyüklüğü, detaylarına göre değişiyor.

Kapatmak: Eski dövmenin başka bir dövme ile kapatılması 400 liradan başlıyor.

Yeni jenerasyon lazer: Bu cihazla dövme sildirmenin maliyeti en az 3000 dolar (yaklaşık 9000 TL) + yüzde 8 KDV.

Yeni jenerasyon lazer seans ücreti: Dövmenin alanına göre 200-1000 dolar (yaklaşık 584-2920 TL). En az 3-5 seans gerekiyor.

Tıp fakültesi hastanesinde lazer seans ücreti: Dövmenin alanına göre 400-1500 lira.