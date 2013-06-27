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Yaşam

Dövizli askerlikte indirim

Dövizli askerlik bedeli 10 bin Euro'dan 6 bin Euro'ya düşecek.

27 Haziran 2013 12:37

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dövizli askerlik ücretinde indirim önerisini Başbakanlık'a sundu. Bakanlar Kurulu'nun 'miktarı yarıya kadar azaltma' yetkisi olduğundan düzenlemenin meclisten geçmesine gerek kalmayacak.

Başbakan Erdoğan geçen hafta Yurtdışı Türkler Dayanışma Kurulu toplantısına katılmış, kurul üyelerinin dövizli askerlik ücreti ile ilgili fikirlerini dinlemişti. 10 bin Euro'yu çok bulduklarını belirten kurul üyeleri, 5 bin ila 6 bin 500 Euro arasında bir ücret talep etmişlerdi.

Toplantının ardından Başbakan'ın talimatıyla indirim için çalışma başladı ve hızla tamamlandı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanlığı'nın görüşünü de alarak 6 bin Euro ücretli dövizli askerlik tasarısını Başbakanlık'a sundu.

Tasarının ilk Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edilmesi bekleniyor.

Dövizli askerlik daha önce 5 bin 120 euro iken Aralık 2011’de yapılan kanun değişikliğiyle 10 bin euroya çıkarılmış, ancak 21 günlük temel askerlik eğitimi kaldırılmıştı. 2011’de çıkarılan kanunda, Bakanlar Kurulu’na 'miktarı yarıya kadar azaltma' yetkisi tanındığı için bu konuda yeni bir yasa değişikliğine gerek duyulmuyor. İlk Bakanlar Kurulu toplantısında indirim kararının alınarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Karar çıkarıldığında, halen yurtdışında en az 3 yıl çalışanların yararlandığı dövizli askerlik sistemindeki mevcut şartlarda değişiklik olmayacak, sadece bedel değiştirilecek

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