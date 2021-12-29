Döviz kurundaki artış diş tedavilerini de vurdu: Muayene 215, dolgu 500 lira oldu

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 2022 yılı Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesini yayımladı. Tarifeye göre, muayene ücreti 70 lira artarak 215 lira olarak belirlendi. Dolgu ücreti 305 liradan 500 liraya çıkarıldı. Diş çekimi ücreti 375, protez tedavi ücreti ise 4 bin 35 lira oldu.

Birgün'den Tolga Uğur'un haberine göre TDB Başkanı Ahmet Tarık İşmen, ameliyatlarda kullandıkları ürünlerin yüzde 90’ının ithal olduğuna dikkat çekti.

"Yeni yıl ücret tarifelerini vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için tüketici enflasyonu (TÜFE) oranında belirledik. Ancak döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetlerimiz çok arttı" diyen TDB Başkanı, 2021 yılının altıncı ayından beri diş hekimlerinin zararına çalıştığını belirtti.

İşmen, özel sağlık kuruluşlarında hizmet almak isteyen vatandaşların mağdur olmaması için devletin hizmet alımı yapması önerisinde bulundu.