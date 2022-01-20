Döviz kurları güne yatay başladı; dolar 13,46 lira

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne yatay başladı. </p>\n<p>Dolar, 13,46 liradan güne başlarken, dün günü 13,42'den kapattı.</p>\n<p>Euro ise 15,30 liradan dalgalanırken, önceki gün kapanışı 15,24 liradan yaptı.</p>\n<p>Yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'da alacağı faiz kararı ön plana çıkıyor.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/gozler-yilin-ilk-ppk-toplantisindan-cikacak-faiz-kararinda,1009275" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Gözler yılın ilk PPK toplantısından çıkacak faiz kararında</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/doviz" target="_blank" rel="noopener"><strong>Anlık döviz kurları için tıklayın</strong></a></p>\n</body>\n</html>