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Ekonomi

Döviz kurları güne yatay başladı; dolar 13,46 lira

Yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

20 Ocak 2022 09:01

Döviz kurları Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne yatay başladı. 

Dolar, 13,46 liradan güne başlarken, dün günü 13,42'den kapattı.

Euro ise 15,30 liradan dalgalanırken, önceki gün kapanışı 15,24 liradan yaptı.

Yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın saat 14.00'da alacağı faiz kararı ön plana çıkıyor.

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