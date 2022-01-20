Gözler yılın ilk PPK toplantısından çıkacak faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirecek. Merkez Bankası 2021'in son 4 ayında toplamda 500 baz puan faiz indirimiyle politika faizini yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. 16 Aralık'ta yapılan son PPK toplantısında faiz indirimi 100 baz puan olarak gerçekleşmişti.

Piyasalarda, bugün saat 14.00'da açıklanacak faize ilişkin ağırlıklı görüş ise faizin yüzde 14'de sabit bırakılacağı yönünde şekillendi.

AA Finans'ın PPK beklenti anketine katılan 23 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken, Reuters anketine katılan 16 kurumdan 15'i faizin sabit bırakılacağını, bir kurum ise 50 baz puan indirime gidileceğini aktardı.

TCMB'den sınırlı alan vurgusu

Diğer yandan aralık toplantısındaki PPK metninde faiz indirimine ilişkin olarak "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Bakan Nebati: Ocak, şubat ve mart ayını görmemiz lazım

Hazine ve Maliye Bankanı Nureddin Nebati ise enflasyona ilişkin yaptığı açıklamalarda; enflasyonun ocakta pik yapacağını ancak 2023 Haziran'a tek haneli enflasyonla girileceğini ifade etmişti.

Merkez Bankası’nın ilk çeyrekte gevşemenin etkisini izleme kararını desteklerken de “Merkez Bankası’nın nasıl karar alacağını bilmiyorum. Benim görüşüm, Ocak, Şubat ve Mart ayını şöyle bir görmemiz lazım.” değerlendirmesini yapmıştı.