Douglas: Gırtlak kanseri olduğum yalandı

2010 yılında gırtlak kanserine yakalandığını söyleyen ve zorlu bir tedavi süreci geçiren aktör Michael Douglas, aslında dil kanseri olduğunu itiraf etti.



Gırtlak kanseri olduğunu söyleyen Douglas, aslında dil kanseri olduğunu ve doktorunun isteği üzerine yalan söylediğini dile getirdi.

Wall Street filmi için turneye çıkacağı esnada hastalığını öğrendiğini söyleyen oyuncu, doktorunun herkese hasta olduğunu söylemesi gerektiğini ifade etti.

"'Doktorum gırtlak kanseri olduğunu söyleyelim' dediğinde bunun nedenini sordum" şeklinde konuşan Douglas, doktorunun cevabını şöyle anlattı:

"Eğer gerçekten neden olduğunu öğrenmek istiyorsan ve eğer ameliyat olman gerekirse bu hoş bir durum olmayacak. Ağzından bir parça kaybedeceksin; yani dilini ve dolayısıyla tüm hünerini..."



Oral seks yüzünden



Michael Douglas geçtiğimiz aylarda hastalığının nedenini "Fazla ayrıntıya girmeden şunu söyleyeyim, bu kanserin sebebi HPV'dir. Onun da sebebi cunnilingus'tur (oral seks)" diye açıklamıştı.