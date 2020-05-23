Dostlar Tiyatrosu tarafından 1996 yılında sahnelenen ‘Simyacı’ adlı oyun ücretsiz erişime açıldı

İlk kez 1996-97 tiyatro sezonunda Dostlar Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Simyacı’ adlı oyun ücretsiz erişime açıldı ve yeniden seyirciyle buluştu.

Covid-19 salgını nedeniyle evlere kapanmak zorunda kalanlar için Marx’ın Dönüşü, Sivas 93, Yalınayak Sokrates, Aymazoğlu ile Kundakçılar ve Nereye Gidiyoruz?’ adlı oyunlarını seyirciyle buluşturan Dostlar Tiyatrosu, dün akşam itibariyle Simyacı adlı oyununu ücretsiz erişime açtı.

Paulo Coelho’nun romanı ve Mevlana’dan alıntılarla hazırlanan oyunun yönetmen koltuğunda Mehmet Ulusoy oturuyordu.