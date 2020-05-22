Dostlar Tiyatrosu'ndan bayram hediyesi: "Simyacı" online erişime açılıyor

İlk kez 1996-97 tiyatro sezonunda sahnelenen Dostlar Tiyatrosu prodüksiyonu Simyacı, bayrama özel olarak yeniden seyirciyle buluşacak. Paulo Coelho uyarlaması, Genco Erkal'ın YouTube sayfası üzerinden erişime açılıyor.

Koronavirüs günlerinde sırasıyla Marx'ın Dönüşü, Sivas 93, Yalınayak Sokrates, Aymazoğlu ile Kundakçılar ve Nereye Gidiyoruz?'u seyirciyle buluşturan Dostlar Tiyatrosu, bayramı da Simyacı'yı erişime açıyor.

İlk kez 1996-97 tiyatro sezonunda sahnelenen Simyacı oyunu, Dostlar Tiyatrosu'nun kurucusu Genco Erkal'ın YouTube sayfası üzerinden erişime açılıyor.

Paulo Coelho'nun romanından Mevlana'dan alıntılarla uyarlanan oyununun yönetmeni, Mehmet Ulusoy. Oyunda Genco Erkal'ın yanı sıra Tülay Günal ve Emre Kınay rol alıyor. Müziklerini usta isim Kudsi Ergüner'in yaptığı, sahne tasarımı bir başka usta Duygu Sağıroğlu'na ait Simyacı, Endülüslü çoban Santiago'nun heyecanlı, gizemli, umut dolu yolculuğunu anlatıyor.