Dört yıldır albüm yapmayan Edip Akbayram: Bu ülke hiç böyle olmamıştı, içimden şarkı söylemek gelmiyor

Dört yıldır albüm yapmayan Anadolu rock tarzı müziğin efsane sesi Edip Akbayram, "Türkiye barut fıçısı gibi. İnsanlar birbirine çatık kaşla bakıyor. Gülen insan yok. Herkes yarınlarından endişeli. Türkiye hiç böyle bir hüznü, böyle bir dengesizliği yaşamadı. Her gün askerim, polisim, vatandaşım ölürken içimden hiç şarkı söylemek gelmiyor" dedi. "Hiçbir şey eskisi gibi değil, konserler de" diyen Akbayram, "Elbette konser, benim ekmek param. Bu yıl 15-16 konserim iptal edildi" ifadesini kullandı.

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan( 20 Kasım 2016) Edip Akbayram'ın açıklamaları şöyle:

Edip Akbayram neler yapıyor?

Müzik benim hayatım, son dört yıldır albüm yapamasam da yeni bestelerim var, hazırlıklarım var.

Konserler…

Hiçbir şey eskisi gibi değil, konserler de. Elbette konser, benim ekmek param. Bu yıl 15-16 konserim iptal edildi.

Sevenlerin konserlerini bekliyor…

Anadolu'yu çok dolaştım, konserler verdim. 1972'den beri sahnelerdeyim. Benim en mutlu olduğum yerdir sahneler. 22 kez ülkemi iki kez de dünyayı dolaştım. İnsanların sevgisi en büyük servetim oldu.

Şarkılarınla mesajlar veriyorsun…

Dört mesaj verdim, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik. Benim şarkılarım topluma direnç veren şarkılardır.

– Müzik sektörü ne durumda?

Müzik sektörümüz kan ağlıyor. Doğu ve güneydoğu bölgesinden telif haklarını toplayamıyoruz. Unkapanı'nda 128 müzik şirketi vardı, şimdi dört şirket kaldı.

– Albümler satmıyor…

Albüm çıktığı an internetten indiriliyor. Emek hırsızlığı diz boyu.

– Umut var mı?

Umudumuz her zaman var. Tarık Akan'ın cenazesi bu topluma en büyük umut oldu. Her kesimden insan onun cenazesinde buluştu.

Zor bir dönem…

Hayra alamet günler değil bunlar. İnsanlarımız karamsarlık içinde. Her gecenin bir sabahı olur.

Toplum gergin…

Türkiye barut fıçısı gibi. İnsanlar birbirine çatık kaşla bakıyor. Gülen insan yok. Herkes yarınlarından endişeli. Türkiye hiç böyle bir hüznü, böyle bir dengesizliği yaşamadı.

Neden?

Çünkü, insanlar ötekileştirildiği için yürekler nefretle doldu.

– İçinden şarkı söylemek geliyor mu?

Her gün askerim, polisim, vatandaşım ölürken içimden hiç şarkı söylemek gelmiyor.

"Atatürk tek çaredir"

10 Kasım'da sesinle ekrandaydın…

Saat 09.05'te Star ekranında Atatürk fotoğrafları gösterilirken benim şarkım çalındı: “Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm…”

Atatürk'le bu şarkım çok güzel örtüşüyor. Atatürk'e olan hasretimiz hiç bu kadar büyümemişti. Ülkem için tek çare Atatürk'tür, onun gösterdiği yoldur. Yürekleri Atatürk sevgisiyle dolu öylesine büyük ve sessiz bir kalabalık var ki, hepimiz için işte gerçek umut onlardır.

Müzikle ilgili yüreğinde kalan ukte var mı hiç?

Eurovision içimde kalan en büyük uktedir. Dünyanın sayılı tenor seslerindenim. Anadolu rock tarzımla Avrupa'da farklı bir rüzgar estireceğime de emindim. Eurovision'da ülkemi temsil etme hakkı verilseydi, Sertab Erener'den çok önce birinciliği kazanırdım. Ancak ne yazık ki hep yasaklıydım. Kendi ülkemin televizyonuna 10 sene çıkarmadılar beni. çok acı, çok.