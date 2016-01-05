Dört yeni element keşfedildi

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) ve Uluslararası Temel Uygulamalı Fizik Birliği (IUPAC), keşfedilen dört yeni elementin belirlenen ölçütleri karşıladıkları için periyodik cetvelde yer almaya hak kazandıkları açıklandı. Böylelikle periyodik cetvelin 7. sırasının tamamlandığı açıklandı.

Bilimfili'nden Erhan Gülen'şn haberine göre Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) ve Uluslararası Temel ve Uygulamalı Fizik Birliği (IUPAP) Ortak Çalışma Grubunun dördüncü oturumunda yapılan literatür incelemeleri ve genel değerlendirmeler sonucunda elementler 113, 115, 117 ve 118’ini 1991 yılında belirlenen ölçütleri karşıladıkları ve periyodik cetvelde (periyodik tablo, elementler çizelgesi) yer almaya hak kazandıkları açıklandı. Keşfedilen bu dört yeni elementle birlikte periyodik cetvelin 7. sırası da tamamlanmış oldu.

Japonya’daki RIKEN çalışma grubu tarafından keşfedilen 113 atom numarasına sahip element ununtrium (Uut) geçici ismiyle periyodik cetveldeki yerini ayırtırken, Rusya’dan bir ve ABD’den 2 laboratuvarın oluşturduğu ortak çalışma grubu tarafından keşfedilen 115 atom numaralı ununpentium (Uup) ve 117 atom numaralıununseptium (Uus) ve Rus ve ABD’den birer laboratuvarın birlikte keşfettiği 118 protonlu ununoktium (Uuo), temel kimya açısından itibarlı cetvelin 7. sırasının diğer sakinleri olacaklar.

113-yum, 115-yum, 117-yum ve 118-yum anlamına gelen bu geçici isimlerin kalıcılarıyla değiştirilme süreci, elementlerin periyodik cetvelde yer almaları için gerekli ölçütleri karşıladıklarını kanıtlayan çalışma grupları ve laboratuvarların önerecekleri isim ve kısaltmaları sunmaları için ilerleyen günlerde Birlik tarafından davet edilmeleriyle başlayacak. Önerilen bu isim ve kısaltma harfleri Birliğin inorganik kimya bölümü tarafından uygunluk açısından değerlendirildikten sonra onaylandıkları takdirde kamuoyuna açıklanacak ve 5 ay süresince yapılacak yorumlar izlenip derlenecek. Son olarak Birliğin en üst kurulu olan Konsey tarafından verilen isimler ve iki harfli kısaltmalar 7. katın bu 4 yeni sakininin kapı numaraları olarak yeni cetvellerde yerini alacak. 2002 yılında belirlenen kurallara göre yeni elementlere mitoloji kökenli, mineral, yer veya ülke veya bilim adamından esinlenerek isim verilebiliyor.

Süper ağır elementler grubuna eklenen bu dört insan yapımı element, ait oldukları grubun diğer üyeleri gibi diğer elementlere ayrışmadan önce sadece birkaç saniye süresince var olabiliyorlar. Bu da element olarak kabul edilmeleri için neden 2000’lerin başından beri yapılan çalışmaların derlenmesi gerektiğini açıklıyor.



