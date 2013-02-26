Dört üniversite öğrencisine 'Harlem Shake' gözaltısı

Mısır’da dört üniversite öğrencisi, iç çamaşırlarıyla Harlem Shake dansı yaparken kaydettikleri videoyu internette yayınlayınca “kamuya açık alanda uygunsuz davranışta bulundukları” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Öğrencilerden biri, beyaz iç çamaşırıyla boynuna bir kravat takmış halde deve üzerinde giderken görülürken, önceki gün de Kıbrıs Rum kesiminde BM gücüne bağlı askerler de benzer bir Harlem Shake videosu kaydettikleri için topa tutulmuştu.



Taraf gazetesinde yer alan habere göre ay başında ise Alabama Üniversitesi’nden bir öğrenci, şimdiye kadarki en büyük Harlem Shake videosunu organize etme girişimi nedeniyle okuldan atılma riskiyle yüz yüze kalmıştı.

Avustralyalı bir grup gencin başlattığı Harlem Shake çılgınlığı, Gangnam Style’ın rakibi olarak görülüyor. Dünyanın dört bir yanından ofis çalışanları, öğrenciler, itfaiyeciler on beş saniyelik Harlem Shake videoları kaydedip YouTube’da paylaşıyor.