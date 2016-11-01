Dört partinin Necdet Özel ittifakı: Darbe Komisyonu'na gelmeli

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel’in Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun davetine karşılık mektup yazması AKP, CHP, HDP ve MHP’li üyelerden tepki çekti. CHP’li Aytun Çıray “Belki de yargılanacak bir isim” derken, AKP'li Hüseyin Kocabıyık “Siyaseten aklanması için gelmesi lazım” dedi.

Eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök ve Işık Koşaner’i dinleyen TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun davetliler listesinde eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel de vardı. Geçen hafta dinlenilmesi planlanan Özel, komisyona mektup yazarak “Komisyonunuzun çalışmalarına katkıda bulunabilmem için konuyla ilgili olarak tüm sorularınızın tarafıma lütfedilip yazılı olarak bildirilmesi halinde yanıtları komisyonunuza takdim edeceğimi bilgilerinize sunarım” dedi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Perşembe günkü komisyon toplantısında, Özel’in bu talebinin tepkilere neden olduğu ortaya çıktı. Komisyon Başkanı Reşat Petek’in, Özel’in mektubunu üyelere aktardıktan sonra başlayan tartışma komisyon tutanağına özetle şöyle yansıdı:

"Yargılanacak bir isim"

Aytun Çıray (CHP İzmir Milletvekili): Necdet Özel, belki de Türkiye’de yargılanacak bir isim, buraya gelmemesini protesto edelim. Bu birikimin en çok yaşandığı dönem Necdet Özel’in dönemi ve kendisine verilen, bir listeyi gayriciddi bir tutumla yeteri şekilde işleme sokmamış gözüküyor. Yani hükümet tarafından kendisine bir liste verildiği söyleniyor, o da efendim havale ediyor bilmem kime, o da ‘Efendim bir şey yok’ deyince, ‘Tamam o zaman bir şey yok’ deyip ortaya çıkıyor. Bu bir sorumsuzluk. Buraya gelmemesi halinde kamuoyu önünde kendisini en azından suçlarız. Necdet Bey bir işbirlikçilikle filan suçlanıyor, bu çok önemli. Necdet Özel’in gelmesi için siyasi baskı da yapacağız.

"Aklanması için gelmeli"

Hüseyin Kocabıyık (AK Parti İstanbul Milletvekili): Bu doğru Başkanım (Komisyon Başkanı Reşat Petek’e), siyaseten aklanması için Necdet Özel’in gelmesi lazım.

"Bir kez daha söyleriz"

Selçuk Özdağ (AK Parti Manisa Milletvekili): Necdet Özel Bey’i davet ettik, kendisi bize bir mektup yazdı. Gelemeyeceğini ama bütün sorulara cevap verebileceğini beyan etti. Tekrar, yeniden, bir kez daha söyleriz, buradaki duyarlılığı dile getiririz.

"Suç duyurusunda bulunalım"

Aykut Erdoğdu (CHP İstanbul Milletvekili): Görevi ihmal ve suiistimalden biz komisyon olarak suç duyurusunda bulunalım. Bunun bir müeyyidesi olmalı, yazık yani. Biz Necdet Paşa’ya burada haksızlık edecek değiliz, kaba davranacak değiliz.

"Niçin kaçıyor?"

Mehmet Erdoğan (MHP Manisa Milletvekili): Araştırma komisyonundan Necdet Özel’in niçin kaçtığını anlamak mümkün değil. Dinlenmesi çok önemli. Komutanlar istifa ediyor, geriye kalan Özel Genelkurmay Başkanı oluyor. Birtakım iddialar var. Özel döneminde de hükümetten bazı talepler geliyor ve onun sümen altına ittiği söyleniyor. Bunların açığa kavuşması için bilgi vermesi lazım.