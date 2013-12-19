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'Dört bakan istifalarını Başbakan'a sundu'

Ankara kulislerinde bakanların istifalarını, Başbakan Erdoğan'a sunduğu konuşulduğu iddia edildi

19 Aralık 2013 15:55

Türkiye'yi sarsan 'Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu'nda adı geçen 4 bakanın istifalarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sundukları öğrenildiği ileri sürüldü.

Ömer Şahin'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, oğulları ve kendileriyle ilgili iddialar ortaya çıkan İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dün görüştükleri Başbakan Erdoğan ’a, “İstifaya hazırız” dedi. Başbakan Erdoğan ile görüşen bazı bakan ve parti kurmaylarının da “Kabineden ayrılmaları uygun olur” diyerek bu istifaya destek verdikleri söyleniyor.

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Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de bugünkü köşesinde, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında oğulları gözaltına alınan üç bakanın  Başbakan Erdoğan 'a sözlü olarak istifalarını ilettiklerini yazdı. Selvi, "Ankara kulislerinde cevabı en çok aranan soru, çocukları gözaltına alınan Bakanların durumuydu. Bu bakanların Başbakan'a sözlü olarak istifalarını sunduğu söyleniyor" dedi.

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