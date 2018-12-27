Dört Aile Sağlığı Merkezi için yıkım kararı çıktı; yeni bina tahsis edilmeden hekimler tahliye edilmek isteniyor

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün 60 bin kişiye hizmet veren kamuya ait 4 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için yıkım kararı aldırdığı ve yeni bir hizmet binası tahsis etmeden hekimler için mahkeme kararı ile tahliye başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre karar, Çanakkale’de tepkiye neden oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Bir kamu hizmeti veren aile hekimlerimiz, yine kamu hizmeti veren bir başka kurum tarafından sokağa atılıyor. Bu da yetmezmiş gibi onların hizmet verdiği 60 bin kişi sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor. Yaşanan durum açıkça anayasanın sağlık ile ilgili 56. maddesine aykırıdır, suçtur. Bu durumu izah edebilecek hiçbir gerekçe yoktur” dedi.

Konuyla ilgili konuşan AHEF Başkanı Dr. Atakan şunları söyledi:

“Şayet bir binadan sağlık çalışanlarının çıkması isteniyorsa, onlara görev yapacakları bir başka binanın gösterilmesi gerekir. Aile hekimlerimiz yurdun dört bir yanında görev yaparken her gün üzerlerine yeni bir yük, yeni bir dert yükleniyor. Kiralarına yüzde 46 zam yapılıyor, harcamaları birçok kalemde yüzde 20 ila 35 arasında artarken, harcama gelir kalemlerinde hiçbir artış yaşanmıyor. Tüm bunlara ek olarak iş alanlarının dışında 400’e yakın rapor yazmaları ve ek görevler yapmaları isteniyor. Gelinen noktada Aile Hekimleri tükendi. Çanakkale yaşanan bu durum ise bizleri isyan ettirdi. 11 hekim sokağa atılıyor., 60 bin kişiye sağlık hizmeti durduruluyor.”