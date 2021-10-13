Dorsay’lar aynı etkinlikte buluşuyor

Duayen sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay ve eşi Leman Dorsay yarın (14 Ekim Perşembe günü) Bursa'da düzenlenecek bir etkinlikte bir araya geliyor.

Uzun zamandır fotoğraf çekmeye merak saran ve birkaç da sergi açan Leman Dorsay, yeni sergisini Bursa’da açıyor: Nilüfer Belediyesi’nin Konak Kültürevi’nde, saat 18.30’da... Sergi 15 gün açık kalacak.

Sinema eleştirilerine T24'te devam eden Dorsay, aynı gün saat 20:00’de aynı salonda sinema üzerine bir söyleşi yapacak. Ve sonrasında son sinema kitaplarını isteyenlere imzalayacak.

Bu çifti buluşturan yalnız bu etkinlik değil. Leman Dorsay aynı zamanda anılarını yazdı. Kendi hayatını ve aynı zamanda 48. yılına ulaşan evliliklerinin kendi bakışıyla öyküsünü yazdı: “Bu Da Benim Hayatım” adlı kitabında... Öncelikle çocuklarına ve torunlarına adadığı (ve bir söylentiye göre “Atilla’yla hesaplaştığı!”) kitap da yakın zamanda yayınlanacak. Kitabın Atilla’nın yeni kitabı “Irkçılığı Gördüm, Tanıyorum” adlı kitabıyla aynı zamanda (hatta aynı yayınevi tarafından) yayınlanması ihtimali de var!..