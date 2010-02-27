Dormen'in yönettiği Kürtçe müzikal sahnelendi

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Cevat Fehmi Başkut'un “Buzlar Çözülmeden” adlı eserinden Haldun Dormen ve Kemal Uzun tarafından müzikale uyarlanan “Bir Kış Öyküsü” müzikali, “Çirokek Zivistane” adıyla Kürtçe olarak seyircisiyle buluştu. Haldun Dormen'in yönettiği, zor kış koşulları nedeniyle yollarının kapanmasından dolayı dünyadan kopan bir kasabaya yeni bir kaymakamın atanmasıyla gelişen trajikomik olayların konu edindiği ilk Kürtçe müzikal, çok sayıda davetlinin katılımıyla prömiyer yaptı.İki perdelik oyunu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, kapatılan DTP'nin eski milletvekili Aysel Tuğluk, katılan DEP Eski Milletvekili Leyla Zana, Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Genç, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli izledi.Oyun bitiminde sahneye Kürtçe olarak davet edilen Dormen, Kürtçe “iyi akşamlar” diyerek başladığı konuşmasına, sadece bu kadar ezberleyebildiğini belirterek, şöyle devam etti:“Hayatımın en güzel, gerçekten en heyecan verici olayıdır. Biz bu oyunu Kemal Uzun ile birlikte Kemal Sunal için yazdık. Sunal, bu oyunla tekrar tiyatroya dönmek istiyordu. Ancak ömrü vefa etmedi. Daha sonra Selçuk Yöntem oynadı ve çok başarılı oldu. Çok güzel bir kadrosu vardı. Bu akşamki kadroda olanlarla aşık atacak şekilde harika bir kadro. Ben çok mutluyum. İyi ki bana bu fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederim.”Daha sonra sahneye davet edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir, Kürtçe başladığı konuşmasına Türkçe devam etti. Baydemir, “70 yıllık 80 yıllık karlar eriyor bu ülkede. Ve tüm insanların bir arada yaşayabileceğinin baharı geliyor. İşte barış köprülerinin bir tanesini de Haldun Dormen ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibimizle kurdular. İçtenlikle teşekkür ediyoruz” dedi.Baydemir daha sonra aralarında Mutlu, Türk, Zana ve diğer davetlileri oyunculara çiçek vermek üzere Kürtçe olarak sahneye davet etti. Baydemir, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Mahmur kamplarından gelen gruptan bazı kişileri de sahneye davet etti.Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu daha önce sinemada seyrettiğini, bilinen bir oyun olduğunu söyledi.Sanat dilinin evrensel olduğunu ifade eden Vali Mutlu, şöyle konuştu:“Zaman zaman farklı dillerdeki İngilizce, Fransızca, Almanca sinema filmlerini ve tiyatro oyunlarını keyifle izliyoruz. TRT artık 24 saat hem tiyatro olarak müzik olarak farklı sanat etkinlikleri itibariyle devletimizin televizyonunda yer alıyor. Diyarbakırımızda da birçok televizyon kanalı bu konuyla ilgili gerekli izinlerini aldılar. Artık bu tür piyesleri oyunları şarkıları, sanat etkinliklerini ekranlarımızdan zaten bir yıla yakın ve daha fazla zamandır izliyoruz. Şehir tiyatrosunda da ilk kez izliyoruz. Neticede bir kültürel etkinliktir. İyi bir başlangıç oldu diye düşünüyorum.”Bir gazetecinin Kürtçe bildiğiniz kelime var mı? sorusuna Vali Mutlu, “Şüphesiz tabii ki pek çok bildiğimiz kelime var. Sanat gerçekten sanat için ve toplum için de yapıldığında her ikisinde de güzel. Ama ortaya güzel bir şey gayesiyle yapıldığında bence fevkalade iyi. Neticede bu bir sanat eseri. Ve ben bunu her zaman söylüyorum sanatın dili evrenseldir. Dolayısıyla biz onu yüreğimizle izliyoruz, öyle bakmak lazım” dedi.Koreografı Nebi Birgi'ye, dekor tasarımı Serdar Geren'e, kostüm tasarımı İsmail Oyur'a, ışık Bayram Can'a ait oyunda, Yavuz Akkuzu, Leyla Batği, Vural Tantekin, Berfin Emektar, Özcan Ateş, Rezan Kaya, Mehmet Musaoğlu, Elvan Koçer, Bora Çelik, Ömer Şahin, Mesut Erenci, Kemal Ulusoy, M.Emin Yalçınkaya, Şahabettin Dağ, Ali Sağ, Yılmaz Kurttekin, Lokman Karadeniz, Hakan Karsak ve Sabahattin Aslan rol alıyor.