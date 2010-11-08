-DÖRDÜZLERİ ÖLÜM AYIRDI FETHİYE (A.A) - 08.11.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen dördüz bebeklerden ikisi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kumluova beldesinde sebze üreticiliği yapan Durmuş Ali Aydın'ın eşi Ayşe Aydın, erken doğumla Fethiye Devlet Hastanesinde Aydın, Arif, Alim ve Arca ismi verilen dört bebek dünyaya getirdi. Bebekler, prematüre olmaları ve Fethiye Devlet Hastanesinde yeteri kadar kuvöz bulunmaması nedeniyle Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Bebeklerden ikisinin burada hayatını kaybettiği diğer iki bebeğin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bebeklerin ölümünden haberi olmayan anne Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, üçüz bebek beklediğini ancak dördüz olunca büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, ''Biz kendimizi üçüzlere alıştırmıştık, dördüz oldu. Bir kızım var. Büyük sürprizle karşılaştık ve şaşırdık. Hala bebeklerimi göremedim ve kucağıma alamadım. Eşim bebekleri Antalya'ya hastaneye götürdü. Bebeklerimi göreceğim anı iple çekiyorum. Dört bebeğimiz olmasına kızım ve eşim de çok sevindi'' dedi.