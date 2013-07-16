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Kültür-Sanat

Dördüncü kez 'Ramazan'da Caz'

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Ramazan'da Caz konserleri 23 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek.

16 Temmuz 2013 13:14

'Ramazan'da Caz' dördüncü yaşına girerken yine dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçıları ağırlayacak. İki hafta sürecek festivalde Kerem Görsev, İlhan Erşahin, Jon Balke, Kudsi Ergüner ve Omar Hakim gibi dünya yıldızları müzikseverle buluşacak. Etkinlik 23 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında saat 21.00’de Sakıp Sabancı Müzesi’nin bahçesinde gerçekleşecek.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre, 23 Temmuz’da Kerem Görsev Trio konseriyle başlayacak olan Ramazan'da Caz bu yıl yine dünyaca ünlü müzisyenlere yer veriyor. Tüm dünyaya ney dinleten Kudsi Erguner, perküsyoncu Omar Hakim ile ‘Ramazan'da Caz’ için özel bir program sunacak. Son otuz yılın gelmiş geçmiş en başarılı davulcuları arasında yer alan Omar Hakim, klasik perküsyondaki liderliğinin yanı sıra, Roland tarafından geliştirilen elektronik ‘V-Drums’ teknolojisini benimseyen ve dünya çapında tanıtan ilk davulcu olarak kabul ediliyor. Deneysellikten hiçbir zaman ödün vermeyen Norveç cazının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Jon Balke, 'vurma çalgılı düşünce kuruluşu' olarak adlandırdığı Batagraf projesi ile İstanbul’da.
 
Konser için bilet alanlar, Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden 'Oryantalizmin 1001 Yüzü' ve 'Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu' sergilerine de girebilecekler.

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