Dördüncü kattan düşen bebek mucizevi şekilde kurtuldu

Bursa'da dördüncü kattan düşen 14 aylık Abdülkadir İnsel, bir günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Başını yere çarpmasına rağmen hiçbir kırık çıkığı ve travması olmayan minik Abdülkadir'in sadece bir gözü morardı. Abdülkadir "Sana ne oldu?" diye sorana ise "Düştüm uf oldum" diyor.

Yürekleri ağızlara getiren üzücü olay önceki gün Orhangazi İlçesi'nde yaşandı. Annesi Hülya İnsel ile komşuda okunan mevlide giden 14 aylık Abdülkadir İnsel, evdekiler mevlit dinlerken evin içinde kendi kendine oynamaya başladı.

Bir ara balkona çıkan minik Abdülkadir, aşağı bakmak isterken demirlerin arasından sarkınca, dördüncü kat balkonundan yere düştü.

Bir süre sonra yokluğu fark edilip, binanın arkasında yerde yatarken bulunan Abdülkadir'in başını yere çarptığı anlaşılınca, hızla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavi altına alınan Abdülkadir'in çekilen röntgenlerinde kırık ve çıkık tespit edilemezken, başını yere çarpması sonucu sadece sol gözünde morarma, anlında ise berelenme olduğu ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.

Günü hastanede geçirip ardından taburcu edilen Abdülkadir İnsel'in durumunun oldukça iyi olduğu dikkat çekerken, "Ne oldu sana?" diyene ise "Düştüm uf oldum" diye cevap veriyor.

Annesi Hülya İnsel de "Yavrumu Allah bize bağışladı" derken, ailenin evi ziyaretçi akınına uğruyor. Minik Abdülkadir'in balkondan düşerken alt kat balkonundaki plastik eternite çarpıp, ileriye toprak zemine doğru düştüğü için kazayı ucuz atlattığı, gözünde de görme ile ilgili sorununun şimdilik olmadığı belirtiliyor.