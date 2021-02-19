Donmak üzereyken bulunan yavru köpeği, araç klimasında ısıtarak kurtardılar

İstanbul Esenyurt'ta inşaat alanında yeni doğan 8 yavru köpekten biri donmak üzereyken hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Hayvanseverler yavru köpeği dakikalarca ovarak ve araç klimasında ısıtarak hayata döndürdü.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında önceki gün bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti.

Köpeğin ve yavruların durumunu sosyal medyada gören bir grup hayvansever Sarıyer ve Küçükçekmece'den yola çıkarak Esenyurt'a köpeklerin bulunduğu noktaya geldi. Vatandaşlar anne köpeği ve 8 yavrusunu daha korunaklı bir yere götürmek istediler ancak anne köpek yaklaşmalarına izin vermeyince bunu başaramadılar.

Anne ve yavrular koruma altına alındı

Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı.

Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark ettiler. Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan hayvanseverler yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdüler. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy'e götürülerek koruma altına alındı. (DHA)