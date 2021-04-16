Donk idmanı boykot etti, maçlara çıkmak istemiyor iddiası!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Milliyet gazetesinde yayımlanan, akşam saatlerinde yalanlanan "Donk'un seks partilerinden bıktık" haberinin ardından Surinamlı futbolcunun idmanı boykot ettiği ve Göztepe maçına çıkmak istemediği öne sürüldü.

Mustafa Cengiz'in salı günü düzenlenen canlı yayında kullandığı "Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar" ifadelerinin ardından önceki gün de genel kurul üyelerine yaptığı açıklamalar medyaya düştü.

Milliyet gazetesinin haberinde, Mustafa Cengiz'in, "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst idman yapmıyor. (Fatih Terim) Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a" dediği belirtildi.



Cengiz'in açıklamasında ismi geçen Donk'un tepki göstererek dünkü idmana çıkmadığı iddia edildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Ryan Donk'un, ligde kalan maçlarda da oynamak istemediği öne sürüldü. Diğer oyuncular da arkadaşlarına destek için boykot kararı aldı. Bu tarihi protestoyu bir kez daha Fatih Terim engelledi. Hatırlanacağı gibi tecrübeli çalıştırıcı salı günkü idman boykotunu da araya girerek engellemişti.

Galatasaray yönetimi, büyük ses getiren iddiaları yalanlamayı seçti ancak açıklama saatler 17.41'i gösterirken yapıldı. Söz konusu haber, sabah saatlerinden itibaren özellikle sosyal medyada büyük tepkiler almıştı. İftira olduğu vurgulanan haberin, "Mustafa Cengiz'i itibarsızlaştırma çabası" olduğu vurgusu yapıldı.

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