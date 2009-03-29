Döngelliler: Karı eştik, yüzü göremedik





BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan helikopter kazası enkazına ulaşan Döngel köylülerinden Alaaddin Akpınar'ın babası Ahmet Akpınar, polisin ekibe izin vermediğini belirterek, oğlunun enkaza ilişkin gözlemlerini aktardı.



Akşamdan yapılan anonsla toplanan 17 gönüllünün köy meydanında toplandığını belirterek ekibin başına gelenleri oğlunun ağzından şöyle anlattı: "Buradan Kızılöz köyüne kadar araçlarla gidildi. Araçlar orada bırakılıp dağın zirvesine yaya olarak çıkıldı. Saat 14.30'da enkaza ulaşıldı. Enkaz Kanlıçukur Yaylası'nda Karakaya'nın dibinde bulundu. Yoğun tipi ve sis nedeniyle göz gözü görmüyordu. Bu yüzden 17 kişi tipide kaybolmamak için birbirine çok yakın hareket etti.



KORUCULAR KURTARDI



Cesetlerin üzerine kar bastırmıştı. Bazı yerleri görünüyordu. Enkazdaki bir kişi sağ elini yüzüne dayayarak vefat etmişti. 4 cenaze helikopterin içinde 1 cenaze helikopterin altında idi. Muhsin başkan helikopterin içinde değildi. Muhtemelen helikopterin altında bir kısmı görünen cesetlerden biri ona ait olabilirdi. Elimizle eşeledik. Ancak yüzüne ulaşamadık. Yetkililere haber verdik. Bize 'Orada bekleyin, paletli kar aracıyla gelip sizi de kurtaracağız' dediler. Onu beklerken hava karardı, biz donma tehlikesi geçirdik. . Sisne köyüne doğru indik. Korucularla karşılaştık. Yardımlarıyla Kızılöz köyüne indik." Enkazı bulan köylülerin isimleri ise şöyle: Döngel köyü muhtarı Yılmaz Tilki, Döngel köyü muhtar adayı Cumali Gök, Aladdin Akpınar, Ahmet Akpınar, Abidin Karataş, Cihangir Karataş, Osman Bolat, Zekeriya Koca, Oruç Gök, Remzi Gök, Davut Gök, Mustafa Karaesma. Çevrepınarı köyünden 4 kişi ile Ahmetcik köyünden 2 kişi de ekip arasında yer aldı.



