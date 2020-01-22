Dönerde 'çamaşır suyu' iddiasına büfecilerden tepki: İftira atıp ekmeğimizle oynuyorlar

"55 yıldır bu işin içindeyim. Etin çamaşır suyuyla yıkandığını ne gördüm ne duydum. Burada amaç ‘Siz yapmayın bizden alın biz kazanalım'dır. Patates tarladan alınırsa 1 lira, araya aracılar girince 3,5 lira oluyor. 5 liralık döneri de araya aracılar koyup 10 liraya mı satalım? Biz kazanalım siz de bize hizmet edin diyorlar.

"Tarım İl Müdürlükleri her gün numune alıp denetim yaparlar"

"Tarım İl Müdürlükleri bu büfelerden her gün numune alıp denetim yaparlar. Sağlık Bakanlığı müsaade eder mi? İmalathanelerin hepsi denetleniyor. Hangi büfeye imalathaneye gitseniz dondurucuları vardır. Ben de iddia ediyorum benim üyelerimin hiçbirinin kalitesiz ya da zehirleyen döner sattığı iddiası asla doğru değildir. İftira demeyeceğim ama resmen öyle.

"Bu iddialarda amaç ranttır"

"Rapor olmadan, tahlil olmadan kişilerin ekmeğiyle oynamak olur mu? İstanbul'da bize bağlı 2 bine yakın büfe var. Bunların yarısı döner satar. Bu iddialarda amaç ranttır başka bir şey değildir. Kanun yasa derse ki siz döner yapmayacaksınız, döneri buradan alacaksınız o zaman boynumuz kıldan ince. Ama bir derneğin başındaki biri bunu söyleyemez. Yazıklar olsun diyorum. İnsanlar başkalarının ekmeğiyle oynayarak çıkar sağlamaya çalışmasın."