Döner büfelerinin sayısı 30 bin oldu; günde 900 bin kilo döner tüketiliyor

Türkiye genelinde döner büfelerinin sayısı 30 bini buldu. Tüm Dönerciler Derneği Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, “Günlük döner tüketimi son yıllarda artarak ortalama 900 bin kilograma çıkmış durumda” dedi.

Emek, günlük döner tüketiminin son yıllarda artarak ortalama 900 bin kilograma çıkmış durumda olduğunu söyledi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Emek, çok sayıda büyük yatırımcının döner sektörüne ilgi gösterdiğini belirterek, hamburger, pizza gibi ithal lezzetlerle ve uluslararası fastfood zincirleriyle yarışabilecek bir konuma geldiklerini aktardı.