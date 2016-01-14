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Dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'dan Çevik Bir'e yanıt: Şaşkınım

Emekli Orgeneral Çevik Bir, 28 Şubat davasının son duruşmasında Karadayı'yı kendilerini 'yalnız bırakmakla' suçlamıştı

14 Ocak 2016 10:40

Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat davasının son duruşmasında, kendilerini ‘yalnız bırakmakla’ suçlayan emekli Orgeneral Çevik Bir’e yanıt verdi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Bir’in açıklamalarını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını söyleyen Karadayı, “50 yıllık meslek hayatımda hiçbir şekilde böyle bir tavra muhatap olmadım” dedi.

28 Şubat sürecinde, Refah-Yol hükümetini devirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla açılan davanın 11 Ocak’taki duruşmasında, Çevik Bir’in, Karadayı’ya yönelik açıklamaları damga vurmuştu. Çevik Bir, müşteki avukatlarının, davanın bir numaralı sanığı Karadayı için olumlu açıklamaları üzerine söz alarak, “Genelkurmay Başkanımız bizi yalnız bıraktı. Tutuksuz yargılanması ve yurtdışı çıkış izni bulunması bizi tedirgin ediyor” dedi. Duruşmaya katılmayan Karadayı, Bir’in eleştirileri üzerine Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, açıklamalar karşısında ‘büyük üzüntü ve şaşkınlık’ içinde olduğunu belirterek, “Beraber olduğumuz, birlikte çalıştığımız insanın ifadesi insanı üzüyor. 50 yıllık meslek hayatımda hiçbir şekilde böyle bir tavra muhatap olmadım. Kendisini hiçbir zaman, üzecek kıracak bir şey söylemedim” dedi.

Karadayı, hiçbir zaman arkadaşlarını yalnız bırakmadığını da ifade ederek, “Kendisi her yönüyle desteklediğimi bizi tanıyanlar ve kendisi çok iyi bilir. Bunu da zaman zaman çeşitli yerlerde kendisi ifade etmiştir. Mahkemedeki beyanı, akla, mantığa sığacak bir ifade olmadığı gibi birçok kesim tarafından onu tasvip etmedikleri yönünde telefonlar aldım. Savunmam incelendiğinde ‘yalnız bırakıldık’ eleştirisinin haksız bir eleştiri olduğu anlaşılacaktır” değerlendirilmesinde bulundu.

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