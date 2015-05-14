Sıcak hava, dondurma demek. Almanya'da güneş yüzünü göstermeye başladığında dondurmacıların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Alman Şekerleme Sanayi Federal Birliği'nin (BDSI) verilerine göre Almanlar her yıl kişi başı 110 top yani 7,6 litre dondurma tüketiyor.

Dondurmayı binlerce yıl önce kar, süt, su ve meyveleri birbirine karıştıran Çinlilerin bulduğuna dair kanıtlar var. Yunan hekim Hipokrat'ın iltihap, şişkinlik ya da karın ağrısı için dondurma tedavisi uyguladığı biliniyor. Ancak bugün bu lezzetli yiyeceğin adını anınca akla bir tek İtalya geliyor. Rimini'de her yıl dünya dondurma yarışması yapılıyor.

Almanlar dondurmayı kaşıkla değil çoğunlukla yalayarak yiyiyor. En azından şekerleme sektörünün bir temsilcisinin yaptığı ankete katılanların yüzde 38'i bu yanıtı verdi. Kaşıkla yiyenlerin oranı 21, ısırarak yiyenlerin oranı ise yüzde 18. Son sırada ise yüzde 5 ile kâsedeki dondurmayı kaşıkla krem haline getirdikten sonra yiyenler yer aldı.

Çocukları durdurmak zor

Almanlar dondurmayı daha çok dondurmacılardan değil piyasadan satın alıyor. Alman Şekerleme Sanayi Federal Birliği'nin 2014 verilerine göre dondurmanın yüzde 81,6'sı marketler tarafından satılıyor. Kendi ürettiği dondurmayı satanların piyasa payı sadece yüzde 15,9. Soft dondurma satan fast-food zincirleri ve otomatların pazar payı ise yüzde 2,5.

Dondurma zamanı geldiğinde çocukları durdurmak zor. Bu lezzeti hergün tatsalar da bıkmıyorlar. Anne-babaların çocukların aşırı dondurma tüketmeleri konusunda tereddütleri var. Ancak Beslenme Derneği'ne (DGE) göre; “küçük miktarlarda ve bilinçli olarak bir tatlı niyetine tüketilirse dondurma illa bir kalori bombası olmak zorunda değil."

Almanya'da yaklaşık 9 bin dondurmacı var. Dondurma Üreticileri Derneği'ne göre bunlardan 3 bin 300'ü dondurmasını kendisi üretiyor. Berlin 500'den fazla dondurma dükkanı ile bu konuda ilk sırada bulunyor. Ruhr bölgesi, Rheinland ve Bavyera da dordurmacıların yoğun olduğu bölgeler.

Günümüzde trend, dondurmayı kek, kap kek, makaron yanında ya da bisküvi gibi tatlarla tüketmek. Almanya'da 2014'te en popüler dondurma çeşitleri çikolata, vanilya ve fındık olarak sıralandı. Ancak bunlara her yıl örneğin Bavyera'dan biralı dondurma gibi sıra dışı lezzetler de ekleniyor.

Üreticiler yeni trendler peşinde

2015'te de üreticiler yeni trendler peşinde. Lavantalı şeftali, biberli çikolata ya da parmesanlı armut bu yıla dahil kombinasyonlardan. Dondurma Üreticileri Derneği 2015'in dondurması olarak balsamikli çileği seçti. Bazı üreticiler ayrıca veganlar ve gıda alerjisi olanların isteklerini de dikkate alıyor.

Alman Beslenme Derneği'ne göre dondurmanın temel maddeleri sütün yanı sıra kaymak ve tereyağı gibi süt ürünleri ve şeker çeşitleri. Ancak veganlar için hayvansal protein içermeyen dondurma da sunuluyor. Saf bitkisel çeşitler acı bakla proteini içeriyor. Veganların bu yılki gözde dondurma çeşitleri arasında mate ve çubukta yeşil smoothie var.

Biraz çabayla herkes evinde dondurma yapabilir. Hatta dondurma makinası olmadan. Meyve püresi, kaymak ve süt ile kendi favori dondurmanızı oluşturabilirsiniz. Tek dezavantajı ise dondurmanın olması için 4 saat beklemek. En iyisi hiç beklemeden bir dondurmacıya gitmek.