Dondurma Olimpiyatları



Kulağa bir spor müsabakası gibi gelse de aslında sadece lezzetler yarışıyor. Gelato World Tour uluslararası gıda üreticilerini bir araya getiriyor. Bu küçük dondurmacılar günlük taze dondurmalar üretiyor ve bu sanat eserlerini satıyorlar. Amaç dünyanın en iyi dondurmasını seçmek.

Vanilya, çilek ya da çikolata? Belki biraz çikolata parçacıklı, fındıklı ya da limonlu? Almanya’da yıllardır sunulan dondurma çeşitleri böyle sıralanabilir ama bu günlerde seçenekler daha da arttı. Çocuklar çoğunlukla klasik tatları tercih ederken, büyükler yeni deneyimlere daha açık.

Avokadolu dondurma da ev yapımı egzotik seçenekler arasında. Ayrıca fesleğenli, hardallı, körili, gorgonzola peynirli, kırmızı biberli dondurmalar da lezzet seçenekleri arasında yer alıyor.

Futbol şampiyonasına benziyor

Dondurma Turnuvası 2014 biraz futbol şampiyonasına benziyor. Çünkü katılanların çoğu Avrupa’dan... Rimini’deki büyük final için İtalya, Almanya ve İspanya’dan ön eleme sonucunda üçer aday yarışıyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Okyanusya’dan da üçer aday yarışmada yer alıyor.

Berlin’de yapılan Almanya ön elemelerini Kempten’den Adriano Colle'nin dondurması "Doğu’nun Baharatları" kazandı. Yoğurttan yapılmış ve tarçınla tatlandırılmış dondurma içinde fındık, kakule ve çikolata parçacıkları bulunduruyor ve fıstık parçacıklarıyla süsleniyor.

Fındığın baskın tadı

İkinci sırayı Birkenfeld’de Venedik Dondurmacısı’nda çalışan Marco Vazzola aldı. Vazzola "Fındıklı Kalp" adlı dondurmasıyla jürinin beğenisini kazandı. Fındığın baskın tadının yanında kakao ve bitter çikolata tadı da hissediliyor. Dondurmanın üzerine ince bir karamel tabakası, çikolata ve bütün fındık geliyor.

Alman ön elemelerinin üçüncü galibi biraz mantar yemeği gibi görünüyor: Kuzey Denizi adası Borkum’dan Frerk Veen'in "Egzotik Yaz Rüyası." Bu limonlu dondurma, taze fesleğen ve kuru hurmayla taçlandırılmış.

Galibin kim olacağına uzmanlardan oluşan bir jüriyle birlikte dondurmaseverler karar veriyor. 95 binden fazla kişi Berlin Alexanderplatz’da Almanya’nın ön elemelerine katıldı. Berlin’deki ön elemeler Gelato World Tour'un Rimini’deki finalinden önceki son etaptı.