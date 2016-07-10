Dondurma kemik erimesi riskini azaltıyor

Özellikle yaz aylarında büyük-küçük herkesin gözdesi olan dondurma, içeriğindeki kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, demir ve çinko gibi minerallerle güçlü ve sağlıklı kemiklerin oluşumuna da katkı sağlıyor ve osteoporoz riskini azaltıyor.

Birçok mineral içeren dondurmanın, kemik sağlığı açısından da yararlı olduğunu belirten Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, özellikle çocukluk, ergenlik ile yaşlılık döneminde kemiklerin gelişimi ve güçlenmesi için günlük alınması gereken kalsiyumun, dondurma tüketimiyle karşılanabileceğini dile getirdi.

Dondurmanın sadece sıcak yaz günlerinde değil her mevsim tüketilebileceğini belirten Elmacıoğlu, ''Yaz tatlısı olarak bilinen dondurma, lezzetli olduğu kadar içerik yönünden de zengin. İçeriğindeki kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko gibi mineraller güçlü ve sağlıklı kemiklerin oluşumuna katkı sağlarken, osteoporoz riskini azaltıyor" dedi.

“Dondurma en sağlıklı tatlılardan biri”

Kalsiyumun kemikleri güçlendirdiğine işaret eden Elmacıoğlu, "Dondurmanın 100 gramında, sütten daha fazla kalsiyum var. Her yaş grubu için günlük kalsiyum ihtiyacı 800-bin 200 miligramdır. Büyüme, gelişme çağındaki çocuklar, menopoz dönemindeki kadınlar ve yaşlılarda ise daha da fazladır. Kemik sağlığı için dondurma tüketimi önemlidir'' dedi.

Dondurmanın en sağlıklı tatlıların başında geldiğini vurgulayan Elmacıoğlu, şunları söyledi:

''Dondurma başlı başına bir sağlık besini. 100 gram baklava ortalama 400 kalori içerirken, 100 gram dondurmada sadece 174 kalori var. Dondurma, aynı zamanda protein kaynağı. Proteinler, kemikler, kaslar, kan, deri ve kıkırdak için önemli bir besin öğesi. Doku tamiri ve yapımında görev alır, saç ve tırnaklar için önemli. A, B2 ve B12 vitamini içeriyor. A vitamini, sağlıklı cilt, kemik ve bağışıklık sistemi için önem taşıyor. B2 ve B12 vitaminleri ise enerji metabolizmasında görev alıyor. Vücutta depo edilmeyen ve suda eriyen B grubu vitaminlerin yeteri kadar alınması gerekiyor. Özellikle süt içmeyen, peynir, yoğurt gibi kalsiyum yönünden zengin besinlerin tüketiminde problemi olanlar, mutlaka dondurma tüketmeli. ''

Prof. Dr. Elmacıoğlu, dondurmanın güvenilir markalar veya yerlerden alınması gerektiğini de önemle vurguladı.