Dondurarak yaşattılar!

İngiltere’de kalp ritmi sorunu olduğu ortaya çıkarılan bir bebek dondurularak hayata döndürüldü.

Başkenti Londra’daki bir hastanede dünyaya gelen Edward Ives adlı bebek kalp atışının normal seviyenin üzerinde olması anlamına gelen supraventriküler taşikardi (SVT) adlı hastalığına sahip olarak sezaryenle beş hafta erken dünyaya geldi.

Bebeğin dakikada 300 olan kalp atışının 160 seviyesine çekilmesi için bebeğin vücut ısısı kademeli olarak düşürülmeye başlandı. Üç gün süren dondurma girişiminden sonra bebeğin vücut ısısı her 12 saatte bir yarım derece artırıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, bebek 10 gün içinde kendine geldi. Doktorlar, yaşama şansının yüzde 5 olduğu düşünülen Edward’ın şu anda 6 aylık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.