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Dünya

Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez yüz yüze geleceği yayın öncesi "yeni kural" krizi

29 Eylül 2020 21:47

ABD'nin mevcut Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın bu akşam ilk kez yapacağı canlı yayın tartışmaları öncesi tarafların "yeni kural" talepleri gündeme geldi.

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