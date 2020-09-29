Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk kez yüz yüze geleceği yayın öncesi "yeni kural" krizi

Fox News'in haberine göre, Biden'ın ekibi, tartışmayı düzenleyenlerden, 90 dakika sürecek tartışma için her 30 dakikada bir olmak üzere 2 mola isteğinde bulundu. Trump'ın seçim kampanya ekibi ise bu talebi reddetti.
Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden bu akşamki tartışma için her 30 dakikada bir mola istemiş. Özgür dünyanın lideri olduğunda mola olmuyor Joe!" diye yazdı.
Öte yandan, Trump'ın seçim kampanya ekibi üçüncü bir tarafın adayların kulaklarına elektronik cihaz ya da verici için kontrol yapılmasına izin vermesi için, Biden tarafından talepte bulundu. Biden tarafı isteksiz davrandı.
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