Donald Trump ve Joe Biden, başkan adayları olarak ilk defa yüz yüze gelecek

T24 Dış Haberler

ABD'nin mevcut Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden, bu akşam ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelecek.

2021-2025 arasında ABD'yi yönetmeye talip olan iki lider, 2020 seçimlerinin ilk başkan adayları canlı yayın tartışmasında kendi görüş ve politikalarını sunacak.

Tartışmayı Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının sunucularından Chris Wallace modere edecek.

90 dakika sürecek canlı yayın tartışması TSİ 04.00'da başlayacak ve ABD'nin önde gelen tüm televizyon kanallarından yayınlanacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylar el sıkışmayacak ve salona sınırlı sayıda seyirci alınacak.

Ulusal anketlerin tümünde Biden'ın üstünlüğü görünüyor. Bu sebeple Trump'ın bu gece yapılacak tartışmada daha saldırgan bir tavır üstlenmesi bekleniyor.

3 Kasım'daki seçimlere kadar toplamda 3 canlı yayın tartışması yapılacak.