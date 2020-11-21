Donald Trump'ın büyük oğlu Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak semptom göstermediği açıklandı.

Trump şirketinin yöneticilerinden olan Trump Jr'ın testinin hafta başında pozitif çıktığı ve o günden bu yana kendini kulübesinde karantinaya aldığı açıklandı.

Trump Jr.'ın sözcüsü, "O tamamen asemptomatik ve tavsiye edilen Covid-19 kurallarına uyuyor" dedi.

Trump'ın kişisel avukatı Rudy Gulani'nin oğlu Andrew Giuliani'nin de cuma günü Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.