Donald Trump: Çin, ABD'ye tecavüz ediyor!

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı yarışını önde götüren milyarder iş adamı Donald Trump, ticaret politikalarına tepki gösterdiği Çin'e karşı söylemini sertleştirdi. Trump, Indiana'daki mitinginde Çin'i, "ABD'ye tecavüz etmekle" suçladı.

"Çin, dünyadaki en büyük hırsızlığı yapıyor" diyen Trump, bu durumun sürmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

Trump Çin'i sık sık, ihracatını artırmak için kur manipülasyonu yapmakla ve para birimi Yuan'ın değerini suni biçimde düşürmekle suçluyor.

Trump, bu durumun ABD ekonomisi için yıkıcı etkileri olduğunu vurguluyor.

Trump'ın seçim kampanyasındaki vaatleri arasında Amerikan şirketlerinin piyasadaki rekabet gücünü artırmasına yardımcı olmak için Çin'le anlaşma sağlanması da bulunuyor.

Donald Trump, Çin ve ticaret bağlamında 'tecavüz' sözcüğünü ilk kez kullandı, ancak benzeri sözleriyle sık sık tartışma yaratıyor.

Daha önce de göçü önlemek için Meksika sınırına duvar çekeceğini söylemiş ve Meksikalıları "uyuşturucu kaçakçısı ve tecavüzcü" olmakla suçlamıştı.

Bu yüzden Cuma günü California'daki parti kurultayına giderken yüzlerce protestocu tarafından karşılandı ve binaya arka kapıdan girmek zorunda kaldı.

California'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında da Trump protesto edildi.

Trump, Mart ayında da bazı mitinglerini protesto göstericilerinin tehdidi üzerine iptal etmişti.