ABD'de Trump taraftarları ve karşıtları kavga etti

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adaylarından milyarder iş adamı Donald Trump'ın California'daki mitingini protesto eden yüzlerce eylemciyle miting için toplanan Trump destekçileri arasında arbede çıktı.

Costa Mesa'daki miting binasının önünde toplanan gruplar, trafiği tıkadı ve çıkan arbede esnasında bir polis arabasının camları kırıldı.

Gösteriye müdahale eden polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.

Trump'ın konuştuğu Pacific amfi tiyatrosu 18 bin kişi kapasitesini doldururken mitinge katılmak isteyen yüzlerce kişi kapıdan çevrildi.

Miting sırasında Trump'ın destekçileri ve eylemciler arasında ateşli tartışmalar çıktı.

Destekçilerin dışarıda "O duvarı yap! O duvarı yap!" diye bağırdığı duyuldu.

Trump ülkeye yasadışı geçişleri engellemek için ABD ile Meksika arasında uzun bir duvar inşa edeceği, duvarın masraflarını da Meksika hükümetine ödetme vaadinde bulunuyor.

Atlı polislerin de dahil olduğu güvenlik önlemlerinde görevliler iki grubu birbirinden ayırmaya çalıştı.

BBC'nin Los Angeles muhabiri James Cook bazı eylemcilerin polise taş attığının, bazılarının polis arabasına çıktığının ve camlarını parçaladığının görüldüğünü bildirdi.

Göstericiler yerel saatle 23:00'da dağıldı.

Kasım'daki başkanlık seçiminde seçilirse milyonlarca yasadışı göçmeni sınırdışı edeceğini söyleyen Trump'a, California'da özellikle Latin kökenli göçmenler karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçi Parti için adaylık sürecinde büyük önem taşıyan California eyaletindeki ön seçimler 7 Haziran'da yapılacak.

Trump Salı günü Connecticut, Delaware, Rhode Island, Maryland ve Pannsylvania'daki ön seçimleri kazanmasının ardından kendini Cumhuriyetçilerin "muhtemel adayı" olarak tanımlamıştı.

Trump'ın kampanyası sırasında 11 Mart'ta Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nde destekçileri ve eylemciler arasında şiddet olayları çıkmasının ardından miting iptal edilmişti.

Donald Trump delege desteği açısından diğer aday adayları Teksas Senatörü Ted Cruz ve Ohio valisi John Kasich'İn çok ilerisinde.

Demokrat Parti aday adayları arasında ise Hillar Clinton Bernie Sanders'ın önünde.