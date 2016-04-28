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Dünya
Deutsche Welle

Trump dış politika önceliklerini açıkladı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin favori başkan adayı Donald Trump, dış politika planlarına açıklık getirdi. Milyarder işadamı Trump, dış politikasına 'Önce Amerika' anlayışının yön vereceğini açıkladı.

28 Nisan 2016 12:03


Donald Trump, Washington'da düzenlenen bir toplantıda 8 Kasım'da yapılacak seçimlerde başkan seçilmesi halinde izleyeceği dış politikanın ana hatlarını anlattı. Trump, "Dış politikam Amerikan halkının çıkarları ve ABD'nin güvenliğini öncelikli tutacaktır" dedi.

'Tam ve eksiksiz bir felaket'

Barack Obama'nın dış politika stratejisini "tam ve eksiksiz bir felaket" diye tanımlayan Trump, "Rakiplerimiz ne yaparlarsa yapsınlar yanlarına kâr kalacağını sanmalarına sebep oldu" dedi. Trump, Obama ve Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığı döneminden geriye yalnızca "aciziyet politikası"nın kaldığını ileri sürdü. Trump, "Ortadoğu'nun her zamankinden daha istikrarsız ve kaotik hale gelmesine yol açtık" dedi.

'Rusya ile ortak zemin arayacağım'

Donald Trump, Rusya'yla da ortak zemin aramaya çalışacağını da söyledi. "Bazıları Ruslar'ın makul olamayacağını söylüyor. Bunu bizzat görmek istiyorum" diyen Trump, Rusya ile ABD'nin çıkarına olacak bir anlaşmaya varamamaları halinde müzakere masasını hızla terk edeceklerini söyledi.

Rakiplerini geride bıraktı, favori konumunu güçlendirdi

Trump önceki gün Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvanya ve Rhode Island eyaletlerinde yapılan ön seçimleri de kazanarak başkan adaylığı yarışında önemli avantaj sağladı. Teksas Senatörü Ted Cruz ve Ohio Valisi John Kasich Trump'ın bir hayli gerisinde kaldı.

Kritik Indiana ön seçimleri

Delege sayısını 945'e yükselten Trump'ın temmuz ayında Cleveland'de yapılacak genel kurulda partisinin başkan adayı ilan edilebilmesi için bin 237 delegeyi hanesine yazdırması gerekiyor. Gözlemciler Trump'ın zafer serisini sürdürmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki hafta Salı günü Indiana'da yapılacak ön seçimler bu nedenle büyük önem taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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