Donald Glover ve Phoebe Waller-Bridge, 'Mr. & Mrs. Smith' dizisinin başrollerini paylaşacak

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Donald Glover ve Phoebe Waller-Bridge, Amazon Studios tarafından dizileştirilecek Mr. & Mrs. Smith'te başrolü paylaşacak.

Dizi, başrollerini Angelina Jolie ve Brad Pitt'in paylaştığı 2005 tarihli filmin hikayesini konu alacak. Film, rakip ajanslar için çalıştıklarını fark eden bir çiftin hikayesini anlatıyordu

Amazon Studios'un başındaki Jennifer Salke,"İşte rüya takımı budur. Donald ve Phoebe bu dünyanın en yetenekli kreatör ve oyuncularından ikisi. Bu bizim için rüya gibi, dünyanın farklı noktalarındaki izleyicilerimiz için de öyle olacaktır" dedi.

Glover ve Waller-Bridge daha önce Han Solo: A Star Wars Story'de birlikte rol almıştı. Glover, Lando Calrissian karakterini oynarken Waller-Bridge de onun alaycı robot dostu L3-37 rolündeydi.

Mr. & Mrs. Smith'in 2022'de yayınlanacağı belirtildi.