'Don't Look Up' Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 3. filmi oldu

Listenin ilk sırasında yer alan Red Notice'in toplam izlenmesi ise 364 milyon saatin üzerinde. Kırılması güç bir rekor gibi görülse de oldukça popüler olan ve sosyal medyada da çok tartışılan Don't Look Up'ın Red Notice'i zirveden indirmesi imkansız değil.

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